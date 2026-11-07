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Economie

Economia Europei poate suferi după alegerile din SUA. Bursele înregistrează pierderi cât 7 PIB-uri ale României, doar pe piața giganților tech

a Scris de andrei tanase
Economia Europei poate suferi după alegerile din SUA. Bursele înregistrează pierderi cât 7 PIB-uri ale României, doar pe piața giganților tech
Aosom
Wall Street și piețele bursiere din Asia au scăzut puternic după alegerile din SUA. Giganții din domeniul tehnologiei au pierdut 3.200 de miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu șapte PIB-uri ale României.

Sursa: Ziare

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