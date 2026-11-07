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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Economia SUA a creat 165.000 de locuri de muncă în octombrie: Piața muncii depășește toate estimările analiștilor

d Scris de daniel mihai dragomir
Economia SUA a creat 165.000 de locuri de muncă în octombrie: Piața muncii depășește toate estimările analiștilor
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Economia SUA a creat 165.000 de locuri de muncă în octombrie, depășind estimările. Află ce decizie este așteptată de la Rezerva Federală.

Sursa: Stiri Pe Surse

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