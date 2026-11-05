ECONOMIE. Șeful CCIR, Mihai Daraban, la Satu Mare: „Prețul energiei ne scoate din piață. Am devenit prohibiți pentru producție”

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a participat pentru al doilea an consecutiv la Topul Firmelor din județul Satu Mare. Acesta a vorbit la Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV despre performanțele companiilor sătmărene, dificultățile cu care se confruntă industria român...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗