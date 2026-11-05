 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ECONOMIE. Șeful CCIR, Mihai Daraban, la Satu Mare: „Prețul energiei ne scoate din piață. Am devenit prohibiți pentru producție”

f Scris de florin dura
ECONOMIE. Șeful CCIR, Mihai Daraban, la Satu Mare: „Prețul energiei ne scoate din piață. Am devenit prohibiți pentru producție”
Aosom
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României a participat pentru al doilea an consecutiv la Topul Firmelor din județul Satu Mare. Acesta a vorbit la Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV despre performanțele companiilor sătmărene, dificultățile cu care se confruntă industria român...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech