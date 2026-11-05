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Economie

Economist: România împrumută 300.000 de lei pe minut și pentru a întreține un stat „ineficient, obez și resursofag”

a Scris de andreea ignat
Economist: România împrumută 300.000 de lei pe minut și pentru a întreține un stat „ineficient, obez și resursofag”
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Datoria publică a României continuă să crească într-un ritm accelerat, iar în următorii ani ar putea ajunge la un nivel tot mai greu de susținut.

Sursa: Stirile Pro.tv

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