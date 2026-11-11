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Economie

Economistul Ionuț Dumitru avertizează că este nevoie de „moderație și cumpătare” la creșterea pensiilor și a salariilor în 2027

a Scris de andreea dobra
Economistul Ionuț Dumitru avertizează că este nevoie de „moderație și cumpătare” la creșterea pensiilor și a salariilor în 2027
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Înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor nu ar trebui prelungită și în 2027, după ce măsura a fost aplicată timp de doi ani, consideră Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal și fost consilier al fostului premierului Ilie Bolojan. El avertizează însă că eventualele majorări trebuie să fie moderate și mai mici decât ritmul de creștere a PIB-ului nominal, astfel încât România să poată continua reducerea deficitului bugetar.

Sursa: Digi24

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