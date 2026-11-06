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Economie

Economistul Radu Georgescu spune că cele mai mici reduceri NU sunt de Black Friday: "99% din firmele din România ar da faliment"

d Scris de doinița manic
Economistul Radu Georgescu spune că cele mai mici reduceri NU sunt de Black Friday: "99% din firmele din România ar da faliment"
Aosom
Economistul Radu Georgescu susține că cele mai mici reduceri nu sunt de Black Friday.

Sursa: Dcnews

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