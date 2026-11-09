Efectul de bază s-a epuizat: Consumul se contractă din nou, pe fondul inflaţiei în creştere şi al adâncirii câştigului salarial real în teritoriu negativ. Evoluţia consumului reflectă o deteriorare structurală a puterii de cumpărare

Consumul a reînceput să scadă, iar inflaţia să crească, după epuizarea efectului de bază din luna august. Potrivit datelor publicate vineri de INS, în septembrie consumul a scăzut cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după o contracţie de 0,9% în august, pe fondul accelerării inflaţiei la 6,6%, de la 6,2% în luna precedentă.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗