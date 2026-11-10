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Economie

Efectul scandalului în care e implicat șeful Nvidia: Compania, depășită pe bursa de la New York de un alt gigant tech

a Scris de andrei stan
Efectul scandalului în care e implicat șeful Nvidia: Compania, depășită pe bursa de la New York de un alt gigant tech
Aosom
Microsoft a depășit marți Nvidia, devenind a doua cea mai valoroasă companie din lume, pe fondul scăderii acțiunilor producătorului de cipuri, în urma temerilor privind sustenabilitatea investițiilor AI și a investigației care va stabili dacă directorul general Jensen Huang a fost vizat de un serviciu de informații externe, scrie Reuters. La Bursa de la New …

Sursa: Hotnews

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