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Economie

Efectul tsunamiului albastru al alegerilor din SUA asupra burselor mondiale: dolarul se depreciază, frici privind reglementarea AI

b Scris de bogdan enache
Efectul tsunamiului albastru al alegerilor din SUA asupra burselor mondiale: dolarul se depreciază, frici privind reglementarea AI
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Bursele au scăzut miercuri pe plan global, iar dolarul s-a depreciat, după ce în SUA democraţii au obţinut majoritatea atât în Senat, cât şi în Camera Reprezentanţilor, în alegerile de la jumătatea mandatului, alimentând temerile că avansul rapid al sectorului AI ar putea fi încetinit de verificările autorităţilor de reglementare, transmite Reuters.

Sursa: Digi24

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