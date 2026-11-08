ELCEN anunță că introduce suplimentar 1.860.000 litri de apă fierbinte pe oră în rețea, pentru a compensa pierderile Termoenergetica

Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că introduce 1.860 tone de apă fierbinte pe oră suplimentar în sistem pentru a compensa pierderile din rețeaua operată de compania municipală de termoficare, Termoenergetica. Potrivit ELCEN, cifra indică multe avarii și șantiere de termoficare deschise în București.

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