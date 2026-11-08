 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ELCEN va introduce 1.860.000 de litri de apă fierbinte/oră pentru a compensa pierderile Termoenergetica. Care sunt riscurile

a Scris de aura trif
ELCEN va introduce 1.860.000 de litri de apă fierbinte/oră pentru a compensa pierderile Termoenergetica. Care sunt riscurile
Aosom
ELCEN trebuie să introducă suplimentar în sistem 1.860 tone de apă fierbinte pe oră (1.860.000 litri pe oră), pentru a compensa pierderile din reţeaua operată de Termoenergetica.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech