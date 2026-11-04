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Economie

Electromontaj Carpaţi Sibiu, listată pe AeRO, a semnat cu Romgaz un contract de 9 mil. lei pentru centrala de la Iernut, unde mai are de recuperat bani de la Duro Felguera

c Scris de cristina bellu
Electromontaj Carpaţi Sibiu, listată pe AeRO, a semnat cu Romgaz un contract de 9 mil. lei pentru centrala de la Iernut, unde mai are de recuperat bani de la Duro Felguera
Aosom
Electromontaj Carpaţi Sibiu (ELJA) a semnat cu Romgaz un contract de 9 mil. lei (2 mil. euro) pentru lucrările de instrumentaţie şi control rămase de...

Sursa: Zf Ro

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