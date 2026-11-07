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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Elena Cristian, după criza din energie: Nu văd nicio listă a vinovaților pentru ceea ce s-a întâmplat în această zonă

l Scris de loredana iriciuc
Elena Cristian, după criza din energie: Nu văd nicio listă a vinovaților pentru ceea ce s-a întâmplat în această zonă
Aosom
Unitatea 1 de la Cernavodă a repornit după 100 de zile, cu pierderi de 1 miliard de lei. Elena Cristian avertizează că facturile cresc cu 20% la iarnă.

Sursa: Dcnews

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