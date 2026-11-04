Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA

Victoria zdrobitoare a democraților la alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026 din Statele Unite a constituit o adevărată lovitură pentru cel mai bogat om din lume. Astfel, în dimineața de miercuri, Elon Musk s-a trezit că a „aruncat la gunoi” suma record de 474 de milioane de dolari pentru susținerea prietenilor săi, candidați din partea Partidului Republican.

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