 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA

g Scris de george titus albulescu
Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA
Aosom
Victoria zdrobitoare a democraților la alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026 din Statele Unite a constituit o adevărată lovitură pentru cel mai bogat om din lume. Astfel, în dimineața de miercuri, Elon Musk s-a trezit că a „aruncat la gunoi” suma record de 474 de milioane de dolari pentru susținerea prietenilor săi, candidați din partea Partidului Republican.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech