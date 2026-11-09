Elon Musk anunță că „foarte mulți” cumpărători ai Cybertruck își vor primii banii înapoi

Elon Musk a declarat luni că Tesla va trebui să returneze depozitele plătite pentru camioneta electrică Cybertruck unui număr mare de clienți, miliardarul pretinzând că numărul comenzilor depășește cu mult capacitatea de producție a companiei pe care o conduce, relatează Reuters. „Vom încerca să producem cât mai multe unități posibil înainte de închiderea liniei de …

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