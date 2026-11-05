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Economie

Emil Boc propune un nou aeroport pentru Cluj până în 2050–2060. Ce proiecte vrea în viitoarea strategie de dezvoltare?

v Scris de valentina prelipcean(
Emil Boc propune un nou aeroport pentru Cluj până în 2050–2060. Ce proiecte vrea în viitoarea strategie de dezvoltare?
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Un nou aeroport, un campus metropolitan pentru studenți și extinderea posibilităților de locuire în afara municipiului sunt printre direcțiile pe care primarul Emil Boc vrea să le includă în viitoarea strategie de dezvoltare a Clujului pentru perioada 2030–2050.

Sursa: Monitorul Cluj

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