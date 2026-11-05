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Economie

Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fără Pilonul II, bursa ar fi mult mai volatilă, cu volume mai mici şi lichiditate mai scăzută. Fondurile de pensii sunt investitorul ancoră al BVB

l Scris de liviu popescu
Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fără Pilonul II, bursa ar fi mult mai volatilă, cu volume mai mici şi lichiditate mai scăzută. Fondurile de pensii sunt investitorul ancoră al BVB
Aosom
Fără fondurile de pensii din Pilonul II, care au cumpărat constant acţiuni în ultimii 10-15 ani, Bursa de Valori Bucureşti ar fi mult mai volatilă,...

Sursa: Zf Ro

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