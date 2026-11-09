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Economie

Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fondurile de pensii cumpără datorie a statului pe 8, 10 şi 13 ani, iar o parte din bani ajunge în proiecte de infrastructură

l Scris de liviu popescu
Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fondurile de pensii cumpără datorie a statului pe 8, 10 şi 13 ani, iar o parte din bani ajunge în proiecte de infrastructură
Aosom
Un fond de pensii nu poate construi direct o autostradă, însă banii din Pilonul II ajung în economie prin titlurile de stat, majorările de capital ale...

Sursa: Zf Ro

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