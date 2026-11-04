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Economie

Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fondurile de pensii nu pot investi în producători de arme, jocuri de noroc sau băuturi alcoolice, chiar dacă acţiunile din armament au avut randamente mari

l Scris de liviu popescu
Emisiunea ZF Generaţia Pilon II: Dan Popovici, CIO BT Pensia Noastră: Fondurile de pensii nu pot investi în producători de arme, jocuri de noroc sau băuturi alcoolice, chiar dacă acţiunile din armament au avut randamente mari
Aosom
Fondurile de Pilon II nu pot investi în companii producătoare de arme sau în companii care obţin o parte importantă din afaceri din jocuri de noroc...

Sursa: Zf Ro

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