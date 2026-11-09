Energia electrică, noua miză a COP31. Cum încearcă statele să reducă dependența de combustibilii fosili

Criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu readuce în prim-plan dependența lumii de petrol și gaze și oferă un nou argument pentru accelerarea tranziției energetice. La COP31, care se desfășoară în perioada 9-20 noiembrie, în Antalya, Australia și Turcia propun un obiectiv ambițios: până în 2035, energia electrică să reprezinte 35% din consumul final de energie. Însă negocierile se anunță dificile, mai ales în privința surselor care vor alimenta această electrificare și a modului în care va fi finanțată tranziția, arată France24.

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