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Economie

Energia soarelui ajunge și la bloc: la propunerea APCE, parlamentarii au depus în Senat două inițiative legislative care ajuta peste 6,5 milioane de români

d Scris de daniela moise
Energia soarelui ajunge și la bloc: la propunerea APCE, parlamentarii au depus în Senat două inițiative legislative care ajuta peste 6,5 milioane de români
Aosom
“Kitul fotovoltaic de balcon” fără birocrație și „prosumatorul de condominiu” – două proiecte născute în societatea civilă și asumate de parlamentari din toate partidele politice În data de 4 noiembrie 2026, au fost înregistrate la Biroul Permanent al Senatului două inițiative legislative elaborate la propunerea Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE). […]

Sursa: Gazeta De Sud

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