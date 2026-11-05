Energia soarelui ajunge și la bloc: la propunerea APCE, parlamentarii au depus în Senat două inițiative legislative care ajuta peste 6,5 milioane de români

“Kitul fotovoltaic de balcon” fără birocrație și „prosumatorul de condominiu” – două proiecte născute în societatea civilă și asumate de parlamentari din toate partidele politice În data de 4 noiembrie 2026, au fost înregistrate la Biroul Permanent al Senatului două inițiative legislative elaborate la propunerea Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE). […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗