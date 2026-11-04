Energia solară, dincolo de facturi mai mici: ce trebuie să știi înainte de investiție

Creșterea interesului pentru energia regenerabilă schimbă felul în care gospodăriile și companiile își privesc consumul de electricitate. Pentru unii, instalarea panourilor fotovoltaice înseamnă costuri mai ușor de gestionat. Pentru alții, reprezintă un pas spre independență energetică. Dincolo de beneficii, însă, un sistem eficient începe cu alegeri tehnice bine documentate.

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