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Economie

E.S. Amangeldy Sainov, ambasadorul Kazahstanului în România: Obiectivul nostru pentru anii următori este să completăm fundamentul petrolier al parteneriatului nostru cu proiecte în logistică, agribusiness şi economia verde

m Scris de mirabela tiron
E.S. Amangeldy Sainov, ambasadorul Kazahstanului în România: Obiectivul nostru pentru anii următori este să completăm fundamentul petrolier al parteneriatului nostru cu proiecte în logistică, agribusiness şi economia verde
Aosom
În 2027, Kazahstanul şi România vor celebra cea de-a 35-a aniversare a relaţiilor diplomatice. Vrem să marcăm acest moment nu doar prin declaraţii,...

Sursa: Zf Ro

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