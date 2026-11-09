Peste mai puțin de două luni, începând cu 30 decembrie 2026, lemnul și produsele din lemn vor putea fi puse pe piață sau exportate doar dacă îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) 2023/1115 privind defrișările (EUDR), modificat prin Regulamentul (UE) 2025/2650. Termenul se aplică tuturor operatorilor de lemn, indiferent de mărimea firmei (EUDR, art. 38). Asociația Forestierilor […] The post EUDR se aplică începând cu 30 decembrie 2026. ASFOR: sectorul forestier nu poate aștepta SUMAL 3.0 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗