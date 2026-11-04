 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Euforie pe burse în SUA şi Europa după victoria zdrobitoare a democraţilor în faţa lui Donald Trump: Dow Jones creşte cu 2,2%, S&P 500 cu 1,6%, DAX şi CAC 40 cu câte 2,2%. Investitorii mizează pe blocaj legislativ şi risc politic mai mic. BET câştigă 0,5%

l Scris de liviu popescu
Euforie pe burse în SUA şi Europa după victoria zdrobitoare a democraţilor în faţa lui Donald Trump: Dow Jones creşte cu 2,2%, S&P 500 cu 1,6%, DAX şi CAC 40 cu câte 2,2%. Investitorii mizează pe blocaj legislativ şi risc politic mai mic. BET câştigă 0,5%
Aosom
Bursele americane au deschis şedinţa de miercuri, 4 noiembrie, cu creşteri puternice, după ce Partidul Democrat a câştigat majoritatea în ambele...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech