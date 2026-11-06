Europa respinge propunerea „păpușarilor” lui Trump legată de Rusia. UE spune NU dependenței de Putin

Emisarii speciali ai președintelui american în relația cu Putin, pe care presa internațională îi numește „păpușarii” lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au înaintat o propunere a SUA către Europa legată de reluarea afacerilor Rusiei cu continentul. Însă UE spunem un NU ferm restabilirii aprovizionării Europei cu gaze rusești prin Ucraina.

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