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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Europa riscă să intre într-o perioadă de producţie redusă de energie eoliană şi solară

m Scris de mediafax
Europa riscă să intre într-o perioadă de producţie redusă de energie eoliană şi solară
Aosom
Europa riscă să intre într-o perioadă prelungită cu producţie redusă de energie solară şi eoliană, pe fondul vremii înnorate şi lipsei vântului. Fenomenul poate duce la creşterea preţurilor şi la o dependenţă mai mare de sursele poluante.

Sursa: Zf Ro

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