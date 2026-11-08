Europa riscă să intre într-o perioadă de producţie redusă de energie eoliană şi solară

Europa riscă să intre într-o perioadă prelungită cu producţie redusă de energie solară şi eoliană, pe fondul vremii înnorate şi lipsei vântului. Fenomenul poate duce la creşterea preţurilor şi la o dependenţă mai mare de sursele poluante.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗