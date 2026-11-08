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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Europa riscă să intre într-o perioadă de producție redusă de energie eoliană și solară. Avertisment privind prețurile

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Europa riscă să intre într-o perioadă de producție redusă de energie eoliană și solară. Avertisment privind prețurile
Aosom
Europa riscă să intre într-o perioadă prelungită cu producție redusă de energie solară și eoliană, pe fondul vremii înnorate și lipsei vântului. Fenomenul poate duce la creșterea prețurilor și la o dependență mai mare de sursele poluante.

Sursa: Mediafax Ro

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