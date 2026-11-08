Europa riscă să intre într-o perioadă de producție redusă de energie eoliană și solară. Avertisment privind prețurile

Europa riscă să intre într-o perioadă prelungită cu producție redusă de energie solară și eoliană, pe fondul vremii înnorate și lipsei vântului. Fenomenul poate duce la creșterea prețurilor și la o dependență mai mare de sursele poluante.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗