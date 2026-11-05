Europa trebuie să își facă rezerve de materii prime critice, spune cancelarul german Friedrich Merz

Europa trebuie să își constituie rezerve de materii prime critice pentru a-și reduce dependența de țările care domină extracția și procesarea acestora, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform Reuters. „Fără materii prime critice nu ar exista baterii, motoare electrice de înaltă performanță, semiconductori moderni și multe alte tehnologii de care economiile noastre vor …

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