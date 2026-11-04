Eurostat: Preţul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din UE a scăzut în ritm anual cu 6,7% în primul semestru / România, printre țările cu cele mai mici ieftiniri

Preţul mediu al gazelor pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de 0,06 euro per kilowatt-oră (kWh) în primul semestru din 2026, în creştere cu 1,8% comparativ cu semestrul doi din 2025, dar în scădere cu 6,7% faţă de perioada si...

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