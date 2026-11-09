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Economie

Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei la o firmă care vindea produse de lux. Poliția a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2.300.000 de lei

o Scris de olivia andrei
Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei la o firmă care vindea produse de lux. Poliția a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2.300.000 de lei
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O firmă românească din domeniul comerțului, care vinde produse de lux pe site-uri internaționale, este suspectată de evaziune fiscală în cuantum de peste cinci milioane de lei prin neplata impozitului pe venituri din salarii, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului i, care instrumentează acest dosar, au pus sub sechestru utilaje, autoturisme, precum și două genți de mii de ...

Sursa: Ziare

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