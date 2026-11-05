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Economie

Evoluţii financiar-bancare şi bursiere în lume: Bursa japoneză a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 1,79%

a Scris de andreea năstase
Evoluţii financiar-bancare şi bursiere în lume: Bursa japoneză a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 1,79%
Aosom
Bursa japoneză a încheiat şedinţa de joi în scădere cu 1,79%, după ce în SUA democraţii au obţinut majoritatea atât în Senat, cât şi în Camera Reprezentanţilor, în alegerile de la jumătatea mandatului, alimentând temerile că avansul rapid al sectorul...

Sursa: Stiri Pe Surse

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