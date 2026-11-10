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Economie

Evoluţii financiar-bancare şi bursiere în lume: Wall Street a deschis şedinţa de marţi în scădere

a Scris de andreea năstase
Evoluţii financiar-bancare şi bursiere în lume: Wall Street a deschis şedinţa de marţi în scădere
Aosom
Wall Street a deschis şedinţa de marţi în scădere, după ce Departamentul american al Comerţului a informat că indicele preţurilor de consum în SUA a crescut mai mult decât se estima în octombrie

Sursa: Stiri Pe Surse

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