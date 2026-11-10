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Economie

Excedentul comercial al Chinei a depășit un trilion de dolari, în pofida eforturilor UE și ale SUA

s Scris de sebastian jucan
Excedentul comercial al Chinei a depășit un trilion de dolari, în pofida eforturilor UE și ale SUA
Aosom
Autoritățile vamale chineze au anunțat marți că în primele 10 luni ale acestui an excedentul balanței comerciale a trecut pragul de un trilion (1.000 de miliarde de dolari), grație unei creșteri a exporturilor către Uniunea Europeană și SUA, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. În perioada ianuarie-octombrie 2026, excedentul comercial al Chinei pe relația cu …

Sursa: Hotnews

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