Excedentul comercial al Chinei a depășit un trilion de dolari, în pofida eforturilor UE și ale SUA

Autoritățile vamale chineze au anunțat marți că în primele 10 luni ale acestui an excedentul balanței comerciale a trecut pragul de un trilion (1.000 de miliarde de dolari), grație unei creșteri a exporturilor către Uniunea Europeană și SUA, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. În perioada ianuarie-octombrie 2026, excedentul comercial al Chinei pe relația cu …

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