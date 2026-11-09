 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

EXCLUSIV Curtea de Conturi a sesizat Parchetul pentru ce a găsit la compania de stat Hidroelectrica. Descoperiri la clienții non-casnici

i Scris de ioana vochin
EXCLUSIV Curtea de Conturi a sesizat Parchetul pentru ce a găsit la compania de stat Hidroelectrica. Descoperiri la clienții non-casnici
Aosom
Curtea de Conturi a informat, la solicitarea HotNews, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în privința faptelor descoperite la Hidroelectrica. Firma de stat a livrat energie către mai multe firme și biserici fără să o factureze. Pentru 1.500 de clienți nu există documente. „Având în vedere aspectele constatate în cadrul …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech