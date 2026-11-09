EXCLUSIV Curtea de Conturi a sesizat Parchetul pentru ce a găsit la compania de stat Hidroelectrica. Descoperiri la clienții non-casnici

Curtea de Conturi a informat, la solicitarea HotNews, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în privința faptelor descoperite la Hidroelectrica. Firma de stat a livrat energie către mai multe firme și biserici fără să o factureze. Pentru 1.500 de clienți nu există documente. „Având în vedere aspectele constatate în cadrul …

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