 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

EXCLUSIV Pas decisiv spre ieșirea din România. Proprietarii Winmarkt, negocieri active pentru vânzarea a încă 5 centre comerciale

m Scris de maria ionescu
EXCLUSIV Pas decisiv spre ieșirea din România. Proprietarii Winmarkt, negocieri active pentru vânzarea a încă 5 centre comerciale
Aosom
Proprietarul de mall-uri Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), al cărui principal acționar este cea mai mare cooperativă de consumatori din Italia, negociază activ vânzarea ultimelor 5 centre comerciale din rețeaua Winmarkt România, pe care și-a propus să le lichideze până în 2027, tranzacții așteptate cu o valoare cumulată de circa 30 de milioane de euro, potrivit …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech