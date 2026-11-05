„Exit tax”, impozitul de 26% pentru cei care pleacă din Italia. Cine plătește și cum se calculează

Italia pregătește introducerea unui impozit de 26% pe câștigurile financiare nerealizate, acumulate de contribuabili în perioada în care au avut rezidența fiscală în țară, dar care își transferă ulterior rezidența în străinătate. Noua măsură, denumită „Exit Tax”, este prevăzută în proiectul Legii bugetului pentru 2027 și ar urma să se aplice începând de la 1 ianuarie 2027, potrivit publicației Il Corriere della Sera.

Distribuie: Facebook Instagram