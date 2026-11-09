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Economie

Explozie la o fabrică de oțel din Turcia: Cel puțin șase oameni au murit și mai mulți au fost răniți

c Scris de cristina stefan
Explozie la o fabrică de oțel din Turcia: Cel puțin șase oameni au murit și mai mulți au fost răniți
Aosom
O explozie ce s-a produs, luni, la o fabrică din provincia turcă Izmir a provocat moartea a cel puțin șase persoane. Deflagrația a fost urmată de un incendiu. Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului. Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, luni, 9 noiembrie, în urma unei explozii […]

Sursa: National - Ziarul National

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