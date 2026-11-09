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Economie

Explozie la o fabrică de oțel din Turcia. Șase morți, iar salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături

o Scris de oana ababei
Explozie la o fabrică de oțel din Turcia. Șase morți, iar salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături
Aosom
Șase persoane au murit în urma unei explozii produse luni, 9 noiembrie, la o fabrică de fier și oțel din districtul Aliaga, provincia Izmir, din vestul Turciei.

Sursa: Adevarul

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