Exporturile accelerează, importurile apasă pedala la podea. Deficitul comercial trece de 25 miliarde de euro

În septembrie, România a vândut în străinătate bunuri de 9,46 miliarde de euro, cea mai mare valoare lunară din seria INS care începe în 2010. În aceeași lună a cumpărat din afară bunuri de 12,54 miliarde de euro, tot un record, potrivit datelor Statisticii publicate luni. Exporturile au crescut cu 6,3% față de septembrie 2025, …

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