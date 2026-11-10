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Economie

Exproprieri pentru Drumul Expres Focșani–Brăila. Peste 3.600 de imobile, vizate de o nouă procedură de 21,3 milioane de lei

a Scris de andreea deaconescu
Exproprieri pentru Drumul Expres Focșani–Brăila. Peste 3.600 de imobile, vizate de o nouă procedură de 21,3 milioane de lei
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Exproprierile pentru Drumul Expres Focșani–Brăila intră într-o nouă etapă administrativă. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) caută specialiști care să pregătească documentații cadastrale, evaluări și asistență juridică pentru 3.632 de imobile din două județe. Contractul ajunge la 21,3 milioane de lei, iar ofertele pot fi depuse până marți, 10 noiembrie, la ora 15.00.

Sursa: Ziare

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