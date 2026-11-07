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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Factura la încălzire poate fi mai mică datorită unui truc simplu. Ce trebuie să montezi în spatele caloriferului

d Scris de daniel mihai dragomir
Factura la încălzire poate fi mai mică datorită unui truc simplu. Ce trebuie să montezi în spatele caloriferului
Aosom
Folia reflectorizantă din spatele caloriferului poate reduce pierderile de căldură. Află unde funcționează și cât poți economisi la încălzire.

Sursa: Stiri Pe Surse

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