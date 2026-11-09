Facturile îi împing pe ieșeni spre panouri fotovoltaice. Sute de noi prosumatori într-o lună

Tot mai mulți ieșeni renunță la statutul de simpli consumatori și devin producători de electricitate, după ce și-au instalat panouri fotovoltaice pe case, terenuri sau clădiri comerciale. Cifrele oficiale publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) arată o creștere spectaculoasă: în numai o lună, județul Iași a câștigat 276 de prosumatori, iar puterea totală instalată a crescut cu 4,55 MW. Fenomenul ia amploare, iar energia produsă de gospodării și companii devine tot mai importantă în peisajul energetic local.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗