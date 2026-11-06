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Economie

Facturile la energie îi obligă pe români să facă economii la mâncare, medicamente și vacanțe

a Scris de alexandru ionescu
Facturile la energie îi obligă pe români să facă economii la mâncare, medicamente și vacanțe
Aosom
Creșterea prețurilor la energie afectează puternic bugetele familiilor din România. Opt din zece români spun că scumpirea gazelor, carburanților și electricității le-a redus semnificativ puterea de cumpărare în ultimul an, iar 55% au fost nevoiți să reducă cheltuielile pentru alimente sau sănătate. România înregistrează cele mai mari procente din Uniunea Europeană la ambii indicatori, potrivit […] Articolul Facturile la energie îi obligă pe români să facă economii la mâncare, medicamente și vacanțe apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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