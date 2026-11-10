Furnizorii de energie, gaze, telefonie și internet trebuie să ofere obligatoriu un plan de eșalonare a datoriilor. Consumatorii vulnerabili și persoanele dependente de echipamente medicale nu vor mai putea fi debranșate în nicio situație. The post Fără deconectări pentru datorii mici la utilități. Un nou proiect de lege interzice tăierea curentului pentru restanțe sub 50 de euro appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗