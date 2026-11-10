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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Fără deconectări pentru datorii mici la utilități. Un nou proiect de lege interzice tăierea curentului pentru restanțe sub 50 de euro (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Fără deconectări pentru datorii mici la utilități. Un nou proiect de lege interzice tăierea curentului pentru restanțe sub 50 de euro (Cotidianul)
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Furnizorii de energie, gaze, telefonie și internet trebuie să ofere obligatoriu un plan de (…)

Sursa: Ziar.com

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