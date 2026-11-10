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Economie

Fără nicio mașină pe străzi, dar cu mall uriaș și hoteluri de 5 stele: orașul construit de la zero care vrea să detroneze Dubaiul

i Scris de ionela stănilă
Fără nicio mașină pe străzi, dar cu mall uriaș și hoteluri de 5 stele: orașul construit de la zero care vrea să detroneze Dubaiul
Aosom
Orașul exclusivist de 13 miliarde de euro fără mașini care vrea să rivalizeze cu Dubaiul va avea un mall gigantic, teren de golf și panouri solare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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