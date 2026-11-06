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Economie

Fără taxe noi în 2027. Luca Niculescu: „Statul trebuie să își strângă cureaua”

s Scris de stefan lupu
Fără taxe noi în 2027. Luca Niculescu: „Statul trebuie să își strângă cureaua”
Aosom
: Guvernul României nu va introduce taxe și impozite noi în 2027. Premierul Luca Niculescu a anunțat că Executivul va reduce propriile cheltuieli și va reforma rapid sectorul public. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pregătește în prezent un raport complet. The post Fără taxe noi în 2027. Luca Niculescu: „Statul trebuie să își strângă cureaua” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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