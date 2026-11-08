Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud arată într-un raport că finalul verii acesteia a adus mai mulți turiști în județ, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Totuși, de această dată, cei care ne-au vizitat au ales pensiunile agro-turistice sau și-au închiriat apartamente. The post Finalul verii a adus mai mulți turiști, ca anul trecut, în Bistrița-Năsăud. Au ales însă închirierea de locuințe și pensiunile agro-turistice appeared first on Bistrițeanul.ro.

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