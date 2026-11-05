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Economie

Finanțare de 7,7 milioane de euro pentru instalarea panourilor fotovoltaice în gospodăriile din județul Galați

c Scris de crişan andreescu
Finanțare de 7,7 milioane de euro pentru instalarea panourilor fotovoltaice în gospodăriile din județul Galați
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Costel Fotea, președintele CJ Galați vine cu o precizare referitoare la instalarea panourilor fotovoltaice în gospodăriile locuitorilor prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027.

Sursa: Dcnews

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